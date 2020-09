Apple One: Il bundle dei servizi Apple potrebbe essere presentato durante l’evento Time Flies

Dopo le prime tracce trovate nella beta di iOS 13.5, nell’ultimo aggiornamento dell’app Apple Music per Android ci sono ulteriori prove presto sarà disponibile un abbonamento unificato dei servizi Apple chiamato “Apple One“.

È stato decompilato l’APK dell’ultimo aggiornamento dell’app per Apple Music per Android e all’interno delle varie righe di codice sono stati trovati vari riferimenti al bundle. Queste nuove stringhe confermano che Apple Music sarà inclusa con Apple One al momento del lancio:

Included in Apple One %s

Subscription Bundle %s

È interessante notare che Apple ha voluto specificare che l’abbonamento ad Apple One e quello di Apple Music non si sovrapporranno,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Apple One: Il bundle dei servizi Apple potrebbe essere presentato durante l’evento Time Flies proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento