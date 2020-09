Apple One: trovati nuovi riferimenti al bundle nel codice di iOS 14

Pochi giorni fa, sono stati trovati alcuni riferimenti ad Apple One, l’imminente pacchetto di abbonamenti di del produttore di iPhone, nell’app Apple Music per Android.

Apple One dovrebbe comprendere diverse opzioni di abbonamento che offrono combinazioni di Apple Music, Apple TV +, Apple Arcade, Apple News + (attualmente non disponibile in Italia) e spazio di archiviazione iCloud ad un unico prezzo scontato.

Ora, 9to5Mac ha trovato riferimenti al bundle nel codice iOS. Queste stringhe vengono visualizzate nei file di localizzazione utilizzati per la schermata Gestisci abbonamenti dell’iPhone.

