Apple ottiene l’esclusiva per i chip Intel Ice Lake da 28 W

Alcuni rapporti, indicano che Apple ha lavorato su CPU basate su ARM per i suoi Mac ormai da anni, presumibilmente per ridurre la sua dipendenza da chip Intel.

Tuttavia, ciò non significa che il suo rapporto con Intel stia soffrendo e, in effetti, sembra che potrebbe diventare più forte. Come notato dalla gente di Notebookcheck, alcuni chip della gamma Ice Lake di decima generazione di Intel sono stati contrassegnati come esclusivi per i prodotti Apple.

Intel sembra aver reso i suoi più veloci processori per dispositivi mobili Ice Lake di decima generazione in esclusivi per la linea MacBook di Apple.

