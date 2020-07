Apple Pay: Los Angeles Metro supporterà il servizio entro la fine dell’anno

Los Angeles Metro, ha confermato che le carte TAP utilizzate per il trasporto pubblico in città funzioneranno con Apple Pay entro la fine dell’anno, consentendo di aggiungerle all’app Wallet su iPhone e Apple Watch per un rapido accesso ad autobus e treni nella città.

La società, l’anno scorso, dichiarò che stava collaborando con Apple per aggiungere il supporto per i pagamenti mobili per iPhone entro la fine del 2019, ma l’implementazione non è ancora stata completa a causa di alcuni problemi tecnici.

