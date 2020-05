Apple pensa a nuove ed interessanti funzioni per il futuro di iMessage

iMessage ha fatto molta strada dalla sua introduzione nel 2011, ma il servizio di messaggistica di Apple è ancora dietro concorrenti come WhatsApp e Telegram sotto alcuni aspetti. Adesso la società starebbe lavorando su nuove interessanti funzionalità per iMessage, in quanto un nuovo brevetto rivela un’opzione per modificare i messaggi dopo che sono stati inviati.

Il brevetto è stato depositato da Apple a dicembre 2019 e pubblicato oggi dall’Ufficio brevetti e marchi degli Stati Uniti (USPTO), il che suggerisce che la società potrebbe avere in programma di introdurre alcune di queste modifiche con iOS 14.Il documento mostra come apparirebbe l’opzione per modificare i messaggi inviati su iMessage.

