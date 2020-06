Apple potrebbe estendere il supporto della Magic Keyboard ad altri iPad | Rumor

Secondo l’utente di Twitter @L0vetodream, Apple potrebbe annunciare una Magic Keyboard per iPad, simile a quella già disponibile per iPad Pro.

Nei giorni scorsi, lo stesso account ha rivelato la scheda logica dell’iPhone 12. Inoltre, mancano pochi giorni all’inizio della WWDC 2020 e il tweet potrebbe effettivamente indicare che Apple presenterà una nuova Magic Keyboard per i modelli di iPad non Pro durante la conferenza degli sviluppatori. Non siamo sicuri delle modifiche che Apple dovrebbe apportare affinché la tastiera supporti altri modelli iPad.

