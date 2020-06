Apple potrebbe non includere il caricabatterie nella confezione di iPhone 12 | Rumor

Apple dovrebbe rilasciare quattro nuovi modelli di iPhone 12 entro la fine dell’anno e, in anticipo, gli analisti della banca britannica Barclays, hanno delineato le loro aspettative per i dispositivi sulla base di discussioni con diversi fornitori della società.

In una nuova nota di ricerca, gli analisti di Barclays hanno affermato che i modelli di iPhone 12 non includeranno EarPods nella confezione, in linea con una previsione condivisa da Ming-Chi Kuo il mese scorso.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Apple potrebbe non includere il caricabatterie nella confezione di iPhone 12 | Rumor proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento