Apple potrebbe raggiungere la capitalizzazione di 2 trilioni di dollari entro 4 anni

Nel 2018, Apple è diventata la prima società quotata in borsa a raggiungere il traguardo della capitalizzazione di mercato di 1 trilione di dollari. Alcuni analisti stanno ora rivolgendo la loro attenzione al prossimo traguardo di 2 trilioni di dollari, incluso l’analista di Evercore ISI Amit Daryanani. In una nuova nota per gli investitori, Daryanani analizza ciò che Apple deve fare per superare la soglia di 2 trilioni di dollari.

Come riportato per la prima volta da Barron,

