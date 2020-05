Apple presenta documenti normativi per una misteriosa scheda di rete interna

Il deposito pubblicato nel database FCC, copre un trasmettitore Wi-Fi a bassa potenza che funziona al di sotto di 1 GHz. In termini pratici, ciò significa probabilmente l’uso del protocollo 802.11ah utilizzato per le applicazioni Internet of Things.

Anche se la maggior parte dei documenti presenti nel deposito è nascosta da un accordo di riservatezza, un’etichetta normativa rivela il nome in codice “Meerkat” e un numero di modello di A2282. Né il nome in codice né il numero di prodotto sono attualmente associati a un prodotto Apple esistente.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Apple presenta documenti normativi per una misteriosa scheda di rete interna proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento