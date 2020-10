Apple presenta HomePod Mini, il nuovo smart speaker

L’evento Apple ha preso il via con la presentazione di HomePod Mini, il nuovo smart speaker che è stato al centro di numerosi leak nelle ultime ore. Si tratta di una sfera, piccola, elegante e con un pannello sulla parte superiore che cambia colore in modo dinamico quando Siri entra in gioco.

HomePod, nonostante sia più piccoli in termini di dimensioni rispetto a HomePod, garantisce un audio surround straordinario. Ciò è possibile grazie ad un apposito sistema interno che consente un’esperienza d’ascolto a 360 gradi.

