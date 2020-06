Apple presenta iOS 14 con App Library, Widget in Home e tanto altro ancora!

Apple ha svelato oggi l’anteprima di iOS 14, introducendo l’aggiornamento più importante di sempre per la Home Screen con widget dal nuovo design e l’App Library, un nuovo modo per accedere all’App Store con App Clips, importanti novità per Messaggi e tanto altro.

Widget in Home

I nuovi widget mostrano le informazioni essenziali a colpo d’occhio e possono essere fissati, in diverse dimensioni, su qualsiasi pagina della Home Screen.

