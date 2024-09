Apple presenta iPhone 16, costruito intorno all’intelligenza artificiale

(Adnkronos) –

Apple ha svelato oggi i nuovi iPhone 16 e iPhone 16 Plus, dispositivi che, secondo l’azienda, sono stati “completamente riprogettati” per l’Apple Intelligence.

Una delle novità più interessanti è il nuovo pulsante capacitivo ‘Camera Control’, posizionato sul lato del dispositivo per facilitare la cattura di foto e video. Basta premere il Camera Control per scattare una foto o scorrere il dito lungo di esso per regolare lo zoom. Inoltre, Apple sta lanciando nuove funzionalità di intelligenza artificiale visiva che possono essere rapidamente accessibili tramite il Camera Control. Le foto scattate con iPhone 16 promettono di essere ancora più belle grazie a obiettivi migliorati, tra cui una nuova fotocamera ultra-wide da 48 megapixel. Inoltre, iPhone 16 è in grado di catturare video e foto 3D per creare contenuti spaziali da visualizzare su Apple Vision Pro.

Il pulsante Azione, precedentemente esclusivo dei modelli Pro, è ora presente anche su iPhone 16, sostituendo il vecchio interruttore silenzioso/suoneria. Gli utenti possono configurarlo per eseguire una varietà di azioni. Il cuore pulsante di iPhone 16 è il chip A18, fino al 30% più veloce rispetto all’A16 Bionic presente in iPhone 15.

Apple sta puntando tutto sull’Apple Intelligence, una suite di funzionalità di intelligenza artificiale che vengono eseguite sul dispositivo grazie all’A18 e nel cloud utilizzando l’infrastruttura Private Cloud Compute di Apple. Per migliorare le prestazioni sostenute, l’interno di iPhone 16 è stato riprogettato con una nuova architettura hardware più efficiente dal punto di vista termico.

Le funzionalità di Apple Intelligence verranno implementate gradualmente nel tempo, tra cui nuove Genmoji, funzionalità di generazione di immagini Image Playgrounds, priorità di notifica automatica e una nuova generazione di intelligenza per Siri. Apple ha anche annunciato un supporto linguistico ampliato per Apple Intelligence, a partire dall’inglese americano, con altri dialetti inglesi a dicembre e altre lingue il prossimo anno. Prezzi e data di uscita non sono ancora stati annunciati al momento della stesura di questo articolo.