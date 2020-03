Apple prevede di lanciare la prima beta di iOS 13.4.1 nei prossimi giorni

Secondo il sito web israeliano The Verifier, Apple ha in programma di rilasciare la prima beta di iOS 13.4.1 con correzioni di bug nei prossimi giorni.

Il rapporto suggerisce anche che non ci sarà un aggiornamento iOS 13.5 quest’anno, il che non sarebbe troppo sorprendente, in quanto Apple non ha mai rilasciato una versione iOS punto cinque come iOS 12.5 o iOS 11.5 negli anni precedenti. Invece, a quanto pare Apple ha altri tre aggiornamenti per la correzione di bug previsti per iOS 13,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Apple prevede di lanciare la prima beta di iOS 13.4.1 nei prossimi giorni proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento