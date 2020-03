Apple prevede di riaprire alcuni Apple Store nella prima metà di Aprile

Secondo Bloomberg, Apple ha informato i dipendenti che prevede di riaprire gli Apple Store nella prima metà di aprile. I negozi al dettaglio non riapriranno tutti in una volta e probabilmente rimarranno chiusi più a lungo nelle aree con focolai più diffusi.

Riapriremo i nostri negozi in modo sfalsato. In questo momento, prevediamo che alcuni negozi potrebbero essere in grado di aprire nella prima metà di aprile a seconda delle condizioni della loro comunità. Forniremo aggiornamenti per ogni negozio non appena saranno stabilite date specifiche.

