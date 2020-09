Apple pubblica un nuovo spot per iPhone incentrato sulla privacy

Oggi, Apple ha condiviso un nuovo video per iPhone incentrato sulla privacy in cui le persone condividono tranquillamente le proprie informazioni personali con estranei, come il numero della carta di credito, i dettagli di accesso e la cronologia di navigazione web.

Anche se non è certo il primo spot pubblicitario per iPhone incentrato sulla privacy dell’azienda, il nuovo video di 60 secondi è divertente nel rappresentare persone a caso in luoghi pubblici che raccontano alla persona accanto le proprie informazioni private,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Apple pubblica un nuovo spot per iPhone incentrato sulla privacy proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento