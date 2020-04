Apple registra il dominio AppleCoronavirus.com

Apple ha recentemente registrato il nome di dominio AppleCoronavirus.com, secondo le tracce scoperte su WHOID. Il nuovo record indica che la società ha preso possesso del nome di dominio venerdì.

Il registro delle informazioni sul dominio elenca Apple Inc. come organizzazione dichiarante. Il registrante è la CSC Corporate Domains, un’impresa che protegge i nomi di dominio per le grandi società, una società che protegge i nomi di dominio per le grandi aziende e viene utilizzato da Apple per effettuare questo tipo di registrazioni.

Anche se il dominio attualmente non porta un sito Web attivo,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Apple registra il dominio AppleCoronavirus.com proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento