Apple registra nuovi modelli di Mac nel database eurasiatico, Mac Apple Silicon in arrivo?

In vista di un evento di Novembre, Apple ha registrato nuovi modelli di Mac inediti nel database eurasiatico.

La documentazione della CEE è richiesta per legge per la vendita di dispositivi con elementi di crittografia in Russia e in altri paesi, tra cui Armenia, Bielorussia, Kazakistan e Kirghizistan. Sebbene gli archivi forniscano in genere pochissimi dati, a parte l’esistenza di modelli e categorie di prodotti, servono come indicatori del fatto che Apple prevede di lanciare prodotti nei prossimi mesi,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Apple registra nuovi modelli di Mac nel database eurasiatico, Mac Apple Silicon in arrivo? proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento