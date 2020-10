Apple rilascia il nuovo alimentatore USB-C da 20 W per iPhone 12

Come ben sappiamo, nella confezione dei nuovi modelli di iPhone 12 troveremo solo un cavo da USB-C a Lightning incompatibile con tutti i vecchi caricatori per iPhone che possediamo.

Proprio per questo motivo, Apple ha introdotto un nuovo alimentatore USB-C da 20 W per iPhone 12.

A casa, in ufficio o quando sei in giro, l’alimentatore USB‑C Apple da 20W ti permette di ricaricare in modo comodo e veloce. Pensato per funzionare al meglio con iPad Pro 11″ e iPad Pro 12,9″ (terza generazione),

