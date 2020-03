Apple rilascia iOS 13.4.5 e iPadOS 13.4.5 beta 1

Oggi, Apple ha rilasciato agli sviluppatori le prime versioni beta di iOS 13.4.5 e iPadOS 13.4.5, una settimana dopo aver rilasciato iOS e iPadOS 13.4 con la condivisione delle cartelle iCloud, il supporto del trackpad su iPad e altro ancora.

iOS e ‌‌iPadOS‌‌ 13.4.5 possono essere scaricati dal centro per sviluppatori Apple o via OTA una volta installato il profilo sviluppatore appropriato. Non si sa perché Apple abbia deciso di utilizzare iOS 13.4.5 come numero di aggiornamento beta anziché iOS 13.4.1.

Non sappiamo ancora cosa sia incluso nell’aggiornamento iOS 13.4.5,

