Apple rilascia iOS 13.6.1 e iPadOS 13.6.1 per tutti gli utenti

Apple ha appena rilasciato iOS 13.6.1 e iPadOS 13.6.1 per tutti gli utenti, appena un mese dopo il rilascio di iOS 13.6. L’aggiornamento risolve alcuni problemi noti relativi alle notifiche di esposizione ed un altro che potrebbe far sì che i display mostrino una tinta verde.

iOS 13.6 è stato rilasciato a luglio con CarKey, una funzionalità che trasforma l’iPhone in una chiave digitale in grado di bloccare, sbloccare e avviare i veicoli supportati. L’aggiornamento ha anche introdotto Apple News + Audio con storie audio narrate in modo professionale e curate dal team di Apple News.

