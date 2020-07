Apple rilascia iOS 13.6 Golden Master per gli sviluppatori

Apple ha rilasciato iOS 13.6 golden master per gli sviluppatori. L’aggiornamento include nuovi controlli per gestire gli aggiornamenti del software, incluso il download e l’installazione automatica, ma anche una nuova sezione Sintomi all’interno dell’app Salute e il supporto per CarKey.

iOS 13.6 aggiunge un interruttore per la personalizzazione degli aggiornamenti software, offrendo agli utenti un controllo più granulare sul download e l’installazione di nuovo software.

Nell’app Salute, c’è una nuova sezione “Sintomi” che consente agli utenti di aggiungere sintomi di varie malattie,

