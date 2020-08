Apple rilascia iOS 13.7 beta 1 con il supporto diretto alle notifiche di esposizione COVID-19

Aggiornamento: iOS 13.7 è disponibile in versione beta 1 solo per gli sviluppatori. Inizialmente, la nuova versione sembrava essere disponibile per tutti gli utenti.

Apple ha rilasciato iOS 13.7 beta, concentrandosi sull’espansione dell’API di notifica dell’esposizione COVID-19.

Secondo Apple, questo aggiornamento consentirà agli utenti di attivare le notifiche di esposizione COVID-19 senza la necessità di scaricare un’app dell’autorità sanitaria pubblica locale.

iOS 13.7 ti consente di aderire al sistema di notifiche di esposizione COVID-19 senza la necessità di scaricare un’app.

