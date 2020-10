Apple rilascia iOS 14.2 e iPadOS 14.2 Beta 3 pubblica

Un giorno dopo aver rilasciato iOS 14.2 e iPadOS 14.2 Beta 3 per gli sviluppatori, Apple ha rilasciato anche la terza beta pubblica delle suddette versioni ai beta tester pubblici.

Per installare la Beta pubblica è necessario aver installato il profilo di configurazione che si ottiene velocemente dal sito beta.apple.com, tuttavia, se utilizzate anche un Apple Watch in abbinamento al vostro iPhone, vi consigliamo di non provare iOS 14.2 perché contiene diversi bug.

Per tutte le novità presenti in iOS 14.2,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Apple rilascia iOS 14.2 e iPadOS 14.2 Beta 3 pubblica proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento