Apple rilascia iOS 14.2 Public Beta per tutti gli utenti che intendono testarla

Qualche giorno fa, Apple ha rilasciato iOS 14.2 per gli sviluppatori. Oggi arriva anche la versione Beta pubblica per estendere il testing a tutte le persone interessate e non solo agli sviluppatori.

Per installare la Beta Pubblica è necessario aver installato il profilo di configurazione che si ottiene velocemente dal sito beta.apple.com, tuttavia, se utilizzate anche un Apple Watch in abbinamento al vostro iPhone, vi consigliamo di non provare iOS 14.2 perchè contiene diversi bug. Non troverete la possibilità di attivare la funzione di monitoraggio del livello di ossigeno nel sangue all’interno dell’applicazione Watch e non potrete ricevere messaggi audio inviati con Siri dall’orologio.

