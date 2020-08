Apple rilascia la nuova versione dell’alimentatore USB‑C da 30W

Oggi, Apple ha rilasciato una nuova versione del suo alimentatore USB‑C da 30W con il numero di modello MY1W2AM / A.

Il design esterno dell’adattatore non è cambiato, quindi se sono state apportate modifiche, è probabile che siano interne. Il modello precedente MR2A2LL / A ,non è più disponibile per l’acquisto.

A casa, in ufficio o quando sei in giro, l’alimentatore USB‑C Apple da 30W ti permette di ricaricare in modo comodo e veloce. Pensato per funzionare al meglio con i MacBook 12″ o i MacBook Air 13″ con display Retina,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Apple rilascia la nuova versione dell’alimentatore USB‑C da 30W proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento