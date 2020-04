Apple rilascia la prima beta pubblica di iOS 13.4.5

Apple ha appena rilasciato la beta pubblica di iOS 13.4.5 quello che dovrebbe essere l’ultimo firmware per iPhone ed iPhone prima di passare ad iOS 14. Per questo motivo l’azienda vuole essere sicura che non ci siano bug ed invita tutte le persone che lo desiderano, a provarlo attraverso il programma di beta testing.

Con iOS 13.4.5, gli utenti possono ora condividere la musica che stanno ascoltando attraverso Apple Music, direttamente nelle storie di Instagram e Facebook, cosa che prima era possibile soltanto utilizzando strumenti di terze parti.

