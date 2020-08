Apple rilascia la prima beta pubblica di watchOS 7 a tutti gli utenti interessati

Da circa un mese e mezzo stiamo testando la versione beta di iOS 14. Inizialmente è stata rilasciata soltanto agli sviluppatori, successivamente Apple l’ha resa disponibile anche come beta pubblica per chiunque desiderasse provarla. Per quanto riguarda watchOS invece, tutto questo non era ancora accaduto. La beta era ancora riservata esclusivamente agli sviluppatori.. fino ad oggi.

Apple infatti, ha appena rilasciato la prima beta pubblica di watchOS 7 per tutti gli utenti che desiderano provare il software.

Il sistema operativo è compatibile con Apple Watch Serie 3,

