Apple rilascia macOS 11 Big Sur Beta 10 per gli sviluppatori

Oltre a iOS 14.2 beta 3 pubblica, Apple ha anche rilasciato macOS 11 Big Sur Beta 10 per gli sviluppatori.

Anche in questo caso il changelog non ci dice nulla di nuovo se non bug fixes, cosa alquanto ovvia durante questa fase di beta testing.

macOS Big Sur include un grande aggiornamento dell’interfaccia utente ispirata a iOS. Altre nuove funzionalità includono Centro di Controllo ridisegnato, miglioramenti di Safari, nuove funzionalità dell’app Messaggi come messaggi bloccati, widget personalizzabili e molto altro.

