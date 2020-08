Apple rilascia macOS 11 Big Sur Beta 5

Oltre ad iOS 14 e iPadOS 14 beta 5 pubblica, Apple ha rilasciato anche la beta 5 di macOS Big Sur. Anche in questo caso il changelog non ci dice nulla di nuovo se non bug fixes, cosa alquanto ovvia durante questa fase di beta testing.

Ricordiamo che questa nuova release beta di macOS 11 Big Sur è destinata agli sviluppatori iscritti al programma Developer di Apple. Procediamo subito con l’installazione di questo aggiornamento che pesa 7,15 GB e poi pubblicheremo un nuovo articolo con tutte le novità.

