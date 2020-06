Apple rilascia nuove custodie in silicone per iPhone e cinturini sportivi per Apple Watch

Apple ha aggiornato la sua linea di cinturini Sport per Apple Watch e custodie in silicone per iPhone con una varietà di nuovi colori per celebrare l’estate.

In totale, la società ha rilasciato quattro nuovi colori per i cinturini sportivi: Blu lino, Schiuma marina, Vitamina C e Dolomiti. Tutti e quattro i nuovi colori sono disponibili sullo Store online nelle dimensioni 40mm e 44mm per 49€:

È comune per Apple introdurre nuovi colori di cinturini all’inizio di una nuova stagione.

