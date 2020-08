Apple rilascia tvOS 14 e watchOS 7 Beta 4 per gli sviluppatori

Oltre ad iOS 14 e iPadOS 14 beta 4, Apple ha rilasciato la quarta versione beta di tvOS 14 e watchOS 7 per gli sviluppatori.

tvOS 14‌ introduce Picture in Picture, una funzione che ci consente di guardare film o programmi TV in una piccola finestra nell’angolo dello schermo. C’è anche una nuova sezione Home nel Centro di Controllo‌ in tvOS 14‌, che ci consente di controllare i dispositivi collegati a HomeKit direttamente dalla TV. Il nuovo aggiornamento,‌ supporta la visione di video YouTube in 4K.

