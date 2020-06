Apple rilascia watchOS 6.2.8 beta 2 per gli sviluppatori

Apple ha rilasciato la seconda versione beta di watchOS 6.2.8 agli sviluppatori, dopo il lancio di iOS 13.6 beta 2 di due giorni fa.

Non è chiaro cosa sia incluso in watchOS 6.2.8, ma probabilmente si concentra su miglioramenti delle prestazioni e correzioni di bug per problemi che non sono stati risolti nell’aggiornamento precedente.

Non sono state trovate nuove funzionalità nella prima beta di watchOS 6.2.8, ma aggiorneremo questo articolo qualora dovessimo trovare qualche novità.

