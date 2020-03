Apple rilascia watchOS 6.2 e watchOS 5.3.6

Oltre a iOS 13.4 e iPadOS 13.4, Apple rilascia anche watchOS 6.2 al pubblico. L’aggiornamento offre supporto per gli acquisti in-app alle app di Apple Watch, funzionalità ECG in più paesi e altro ancora. Continua a leggere per i dettagli completi.

Apple afferma che watchOS 6.2 porta finalmente il supporto per gli acquisti in-app alle applicazioni Apple Watch. Ciò significa che possiamo effettuare acquisti in-app direttamente dal nostro Apple Watch, che è un’ottima notizia per il numero crescente di app per Apple Watch completamente indipendenti.

