Apple ritarda il lancio della funzione di anti-tracciamento di iOS 14

Secondo quanto riportato da The Information, Apple ha riferito ad alcuni sviluppatori che ritarderà l’introduzione della funzione anti-tracciamento di iOS 14.

In ‌iOS 14‌, Apple richiede alle app di richiedere il consenso del cliente prima che l’IDFA (Identifier for Advertisers) possa essere utilizzato per monitorare il comportamento e le preferenze degli utenti su app e siti Web per scopi di targeting degli annunci.

I principali sviluppatori di app e reti pubblicitarie come Facebook hanno criticato la funzione,

