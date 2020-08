Apple spiega come funziona il nuovo stato “Non in carica” della batteria su Mac

Apple, in un nuovo documento di supporto, spiega come il nuovo stato della batteria “Non in carica” ​​sia una caratteristica dei suoi strumenti di gestione della batteria di macOS Catalina.

La nuova funzione di gestione dello stato della batteria, introdotta in macOS 10.15.5, ha lo scopo di prolungare la durata delle batterie del MacBook monitorando la temperatura della batteria e i modelli di ricarica.

