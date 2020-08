Apple spiega come pulire l’iMac 27″ 2020 con vetro con nanotexture

Il nuovo modello di iMac da 27 pollici, viene fornito con un vetro nano-texture opzionale, inciso a livello di nanometri per ridurre la riflesso e il bagliore per un aspetto opaco.

Il vetro nano-texture costa 650€ in più e, a quanto pare, influisce anche sul modo in cui l’iMac può essere pulito. Secondo un documento di supporto Apple, la nuova macchina con vetro nano-texture deve essere pulito solo con il panno per lucidatura a secco fornito dalla società.

