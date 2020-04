Apple spiega meglio come funzionerà il tracciamento COVID-19

Apple in un briefing per la stampa ha indicato che il suo nuovo sistema di tracciamento dei contatti COVID-19, sviluppato in collaborazione con Google, avrà un flusso di verifica, il che significa che gli utenti saranno tenuti a presentare prove per segnalare che sono risultati positivi al virus.

Ad esempio, la società ha affermato che una persona che risulta positiva al test per COVID-19 potrebbe ricevere un codice QR con i risultati del test e quindi scansionare quel codice all’interno del sistema di tracciamento dei contatti a scopo di conferma.

