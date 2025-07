apple-starebbe-valutando-ai-di-anthropic-o-openai-per-siri

Lo rivela Bloomberg

Milano, 1 lug. (askanews) – Apple starebbe valutando la possibilità di utilizzare delle intelligenze artificiali di società esterne, come Anthropic o OpenAI per alimentare Siri.La notizia è stata riportata da Bloomberg News, che ha citato fonti interne all’azienda, e rappresenterebbe un importante cambio di rotta per Apple che ha sempre preferito sviluppare internamente le tecnologie, rimanendone proprietaria; i ritardi nel rilascio dell’aggiornamento di Siri potrebbero aver portato a questa scelta drastica l’azienda, che proprio sull’intelligenza artificiale viene considerata un po’ in rincorsa rispetto ai concorrenti.Apple avrebbe già chiesto dei test di prova, con l’addestramento di versioni personalizzate dei modelli linguistici di grandi dimensioni (LLM) delle due società da usare nell’infrastruttura Apple.