Apple Store Down: i preordini di iPhone SE 2020 iniziano oggi alle 14:00

L’iPhone SE è stato presentato pochi giorni fa ma oggi, 17 Aprile a partire dalle 14:00 italiane, inizieranno i preordini. In questo momento l’Apple Store Online è down, proprio per l’aggiunta del prodotto.

Non abbiamo idea, durante questo periodo di crisi, quante siano effettivamente le scorte di iPhone SE 2020 che Apple è riuscita a produrre e a farsi spedire dalla Cina. Sicuramente non dovendo vendere gli smartphone nei negozi fisici, dovrebbe esserci una disponibilità superiore per gli acquisti online,

