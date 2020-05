Apple Store: I controlli della temperatura violano le norme sulla privacy dell’UE?

Apple ha iniziato a riaprire i suoi negozi al dettaglio in tutto il mondo e sta adottando molteplici misure per garantire che i clienti e il personale continuino a rimanere al sicuro durante la crisi sanitaria globale. Una di queste misure include i controlli di temperatura per i clienti prima che possano entrare in uno deApple Store utilizzando un termometro frontale senza contatto.

Un’agenzia di protezione dei dati nello stato tedesco dell’Assia teme che i controlli di temperatura sui clienti violino le norme sulla privacy dell’Unione Europea e ha lanciato un sondaggio.

