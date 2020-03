Apple TV 6: fino a 128 GB di di archiviazione, modalità bambini e altro

Secondo un nuovo rapporto, Apple ha in programma di aggiungere nuove funzionalità come la modalità bambini e le opzioni Screen Time a una versione futura di Apple TV e tvOS.

La modalità Bambini consentirebbe ai bambini di guardare i contenuti di Apple TV adatti a loro, con opzioni di controllo parentale che consentiranno ai genitori di limitare i contenuti disponibili. I genitori saranno in grado di bloccare programmi TV, film e app che non sono adatti ai bambini e saranno in grado di impostare il tempo di utilizzo.

