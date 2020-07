Apple TV + sigla un accordo pluriennale con la Maurice Sendak Foundation

Apple ha firmato un nuovo accordo pluriennale con la Maurice Sendak Foundation per produrre nuovi contenuti per bambini per Apple TV +. Sendak è il creatore del famoso libro Where the Wild Things Are, che verrà utilizzato per sviluppare nuovi spettacoli per la piattaforma di streaming del colosso di Cupertino.

Secondo i termini dell’accordo, Apple e The Maurice Sendak Foundation “reinventeranno nuove serie e speciali per bambini” basati sulle illustrazioni e sui libri dell’autore,

