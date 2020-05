Apple TV +: spettacoli per bambini nominati a 17 Daytime Emmy

Quest’anno Apple TV + ha ricevuto 17 nomination agli Emmy Award in quattro diversi programmi: “Ghostwriter“, “Helpsters“, “Peanuts in Space: Secrets of Apollo 10” e “Snoopy in Space“.

Non sorprende che l’impegno di Apple nel portare la programmazione per bambini di alta qualità su Apple TV + li abbia aiutati a raccogliere le nomination – 17 nomination in totale – per i loro spettacoli adatti ai bambini.

