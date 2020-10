Apple utilizzerà gli Store come centri di distribuzione per consegne più rapide

Apple ha in programma di utilizzare i suoi punti vendita al dettaglio come centri di distribuzione per spedire più rapidamente i prodotti ai consumatori.

Adesso, gli articoli in stock possono essere spediti da una rete di quasi 300 negozi negli Stati Uniti e in Canada e la società ha riferito ai membri del personale che ciò consentirà all’azienda di offrire tempi di consegna più rapidi per i clienti che vivono più vicino ai negozi.

A seconda di ciò che è stato acquistato,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Apple utilizzerà gli Store come centri di distribuzione per consegne più rapide proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento