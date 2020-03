Apple vieta i giochi a tema COVID-19

Apple ha vietato tutte le applicazioni di intrattenimento che utilizzano questa pandemia come tema.

Inoltre, la società ha ribadito, in una precedente regola, che i software che forniscono informazioni su questa crisi sanitaria globale provengano da fonti ufficiali.

Il produttore di iPhone ha ribadito il divieto per i giochi che utilizzano il coronavirus come argomento in una dichiarazione agli sviluppatori. “Le app di intrattenimento o di gioco con COVID-19 come tema non saranno consentite“, ha affermato la compagnia.

