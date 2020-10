Apple vs Epic Games: La causa inizierà il 3 Maggio 2021

Il tribunale della California ha annunciato la data del processo di Apple contro Epic Games, la quale si terrà il 3 Maggio 2021.

Una settimana fa, vi abbiamo riferito che le due società hanno deciso che dovrà essere una corta a decidere il caso, non una giuria popolare. Inoltre, il tribunale ha deciso di anticipare la data del processo, precedentemente fissata per Luglio, per evitare potenziali conflitti di programma con altri processi.

Oltre alla data del processo,

L’articolo Apple vs Epic Games: La causa inizierà il 3 Maggio 2021 proviene da Notiziedi.

