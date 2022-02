Approvato nella notte il Bonus psicologo, fino a 600 euro l’anno

ROMA – Il bonus psicologo entra nel decreto Milleproroghe, dopo l’approvazione da parte della commissione Affari Costituzionali e Bilancio, avvenuta nella notte, dell’emendamento a firma del deputato Pd Filippo Sensi. “Il covid ha portato morte e preoccupazione ma anche il lato oscuro della salute mentale delle persone“, ha dichiarato Sensi in un’intervista all’agenzia Dire, spiegando come il provvedimento miri a “dare aiuto a chi ha bisogno di sostegno di tipo psicologico”, ma si trova in difficoltà economiche.

Per il bonus verranno stanziati 20 milioni di euro, di cui 10 destinati al potenziamento delle strutture già esistenti e 10 per quei cittadini che, in base all’Isee, potranno fare richiesta per ristori relativi a sedute di psicanalisi e terapia, fino a un valore di 600 euro l’anno.

LEGGI ANCHE: Milleproroghe, Sensi (Pd): “Ecco il bonus psicologo”

M5S: “BONUS PSICOLOGO GRANDE RISULTATO”

“L’approvazione dell’emendamento che prevede il bonus psicologo è un grande risultato, iniziato già in occasione della Legge di Bilancio con l’emendamento del Movimento 5 Stelle a firma Pirro e proseguito nel Milleproroghe con l’emendamento D’Arrando, approvato questa notte. Prevedere un contributo di 600 euro con l’obiettivo di supportare le persone che vivono un disagio psicologico, acuito dai 2 anni di pandemia, e che sono spesso in condizioni economiche difficoltose è una risposta necessaria e rappresenta un primo passo. È importante superare i tabù legati alla salute mentale e al disagio psicologico proprio perché come si decide di andare dal medico se ci si rompe un braccio allo stesso modo bisogna fornire gli strumenti necessari affinché le persone possano rivolgersi ad uno psicoterapeuta qualora vivano un disagio psicologico. Da oggi continueremo a lavorare e a portare avanti questa battaglia affinché vengano messe in campo azioni strutturali per dare risposte concrete affinché vi siano presidi territoriali volti ad aiutare chi vive un disagio e ad affrontarlo”. Così, in una nota congiunta, la deputata del Movimento 5 Stelle Celeste D’Arrando ed Elisa Pirro, capogruppo del M5S in Commissione Igiene e Sanità di Palazzo Madama.

BOSCHI (IV): “AIUTO CONCRETO PER PERSONE IN DIFFICOLTÀ”

“Via libera per il bonus psicologo: 20milioni di euro per potenziare le strutture e per ristori relativi a sedute di psicanalisi e terapia. Abbiamo insisto e grazie al lavoro di tanti, ci siamo riusciti. Un passo avanti, un piccolo aiuto concreto per tante persone in difficoltà”. Lo scrive su Twitter Maria Elena Boschi, presidente dei deputati di Italia Viva.

BELLUCCI (FDI): “BONUS PSICOLOGO NOSTRA BATTAGLIA”

“Esprimo grande soddisfazione per l’approvazione al Milleproroghe del bonus psicologo, una battaglia che FDI ha portato avanti presentando uno specifico emendamento a mia firma e che già in precedenza ci aveva visti intervenire in tutti i provvedimenti utili, anche in occasione della Legge di Bilancio. Tale emendamento, che ha visto larga condivisione, chiede di garantire il benessere psicologico delle persone attraverso l’introduzione di un bonus che facilita l’accesso alle cure psicologiche, attualmente non accessibili a molti per motivi economici. La pandemia ha accentuato la domanda di cura della salute psicologica, facendo emergere le criticità di un Servizio Sanitario Nazionale che ha sempre messo in secondo piano il finanziamento di tali prestazioni sanitarie e che ci vede tra gli ultimi posti in Europa per numero di psicologi nel servizio pubblico, 5000 psicologi contro una media di 15000 delle altre nazioni dell’UE. L’approvazione dell’emendamento è solo un primo passo, ora è necessario promuovere l’introduzione dello psicologo scolastico per sostenere lo sviluppo dei nostri ragazzi e intervenire, in via preventiva, nei confronti di disagi che devono ricevere le giuste cure. Come FDI continueremo a lavorare nella direzione della piena tutela del benessere psicologico come diritto fondamentale delle persone”. Lo dichiara in una nota Maria Teresa Bellucci, deputato e capogruppo di Fratelli d’Italia in commissione Affari Sociali e Responsabile Nazionale del Dipartimento Dipendenze e Terzo Settore di FDI.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Approvato nella notte il Bonus psicologo, fino a 600 euro l’anno proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento