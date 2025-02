Apre a Caserta “The Soul Democratical Food”

Una nuova esperienza culinaria tra piatti gourmet e pizze di qualità

Un ristorante per tutti i gusti ma, attenzione, solo per palati sopraffini. Apre in via Clanio a Caserta “The Soul Democratical Food”, locale completamente rinnovato nello stile e nello spirito. Che sia una gustosa pizza o una bistecca la parola d’ordine è e resta qualità.

Prodotti a chilometro zero, ricerca nella realizzazione dei lievitati perfetti e tanto amore nel dosare gli ingredienti per preparare piatti eccellenti, con un occhio rivolto alla tradizione per rendere sorprendente l’innovazione.

Libera scelta di rilassarsi con una cena gourmet o di degustare in pieno relax una nuova pizza che aspira ad essere il giusto compromesso tra quella napoletana e la sua sorella casertana.

Ma non è solo questa l’anima democratica del nuovo progetto culinario dell’executive chef Enzo Esposito nel cuore della città della Reggia.

L’idea è quella di essere un vero e proprio presidio democratico dove, ad esempio, l’acqua non si paga e il cliente non è un semplice avventore ma un ospite, un amico, un compagno di viaggio che può suggerire ricette e trucchetti per rendere ancor più speciale un percorso culinario di per sé già singolare.