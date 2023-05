Apre Casa Marcegaglia: un museo per celebrare storia e valori del gruppo

Al via anche la Marcegaglia Academy per la formazione manageriale

Gazoldo degli Ippoliti (Mn), 6 mag. (askanews) – Apre Casa Marcegaglia, l’innovativo spazio museale e formativo realizzato per raccontare, attraverso esperienze immersive e installazioni interattive, la storia e i valori di Marcegaglia, gruppo industriale italiano leader mondiale nella trasformazione dell’acciaio, con un fatturato di 9 miliardi, 7mila dipendenti, 60 unità commerciali e 37 stabilimenti sparsi in 4 continenti. All’inaugurazione, presso lo stabilimento di Gazoldo degli Ippoliti – piccolo paesino del mantovano, storica sede del gruppo e ancora oggi suo quartier generale – presenti il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e (in video-collegamento) il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso.

Il progetto vuole far emergere l’impresa nata dall’intraprendenza di un uomo, Steno Marcegaglia, capace di fare dell’azienda di famiglia, non solo un fiore all’occhiello del ;ade in Italy, ma una famiglia. Da qui, il nome scelto “Casa Marcegaglia”. La struttura museale permanente – realizzata su progetto architettonico di Vittorio Longheu e sviluppo espositivo di Studio Chiesa, mentre la curatela è stata affidata alla storica dell’arte Elisabetta Pozzetti – sorge su uno spazio di 1.300 metri quadrati e si sviluppa in diverse tappe tematiche, ciascuna delle quali animata da opere d’arte e dotata di installazioni interattive e spazi illustrativi multifunzionali. Attraverso un corridoio e una sala immersiva, si arriva al luogo più suggestivo ed emozionante: la stanza di Steno, il fondatore scomparso nel 2013.

“Casa Marcegaglia – ha spiegato Antonio Marcegaglia, presidente e AD di Marcegaglia Steel – è la modalità con la quale vogliamo narrare e condividere con il territorio il percorso che l’azienda ha fatto, la nostra presenza economico-finanziaria, i nostri prodotti, le nostre tecnologie, ma anche il nostro settore, l’acciaio, e condividere i nostri valori che contraddistinguono la forza dell’azienda”. “Siamo onorati di festeggiare questa apertura – ha detto Emma Marcegaglia, presidente e AD di Marcegaglia Holding -, sono molto emozionata. Con mio fratello Antonio abbiamo deciso di fare qualcosa che rimanesse, che abbia un significato per noi, per le nostre persone, un qualcosa che rappresenti quello che ha fatto quella persona straordinaria che era mio padre. Con Casa Marcegaglia celebriamo la nostra storia, il nostro settore, ma soprattutto le persone”.

Con Casa Marcegaglia, prende il via anche Marcegaglia Academy, il progetto lanciato dal gruppo per la formazione manageriale delle nuove risorse, dei dipendenti e dei collaboratori interni e, in futuro, anche di possibili fruitori esterni: dai clienti ai fornitori, dai professionisti agli studenti. Direttore scientifico del Comitato Operativo, Paolo Boccardelli, docente di Management e Strategie d’Impresa presso la Luiss Guido Carli, dove ha ricoperto il ruolo di direttore della Business School.

Il polo culturale di alta formazione è stato realizzato all’interno di Casa Marcegaglia, dove si colloca anche la biblioteca digitale, archivio storico e tecnico in continuo aggiornamento. I corsi coprono una pluralità di argomenti: da quelli più tecnico-specialistici a quelli legati al management e alla gestione del personale. I primi tre moduli – competenze tecniche di settore, dinamiche e fattori economici del siderurgico, conoscenza del gruppo e suo posizionamento competitivo – sono partiti a maggio. E’ in fase di preparazione anche il corso in economia circolare e Esg.

