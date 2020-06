Apri e vinci torna su Rai 2 con 35 puntate e la novità degli Esperti: quando inizia e i vip nel cast

Apri e vinci cambia titolo. Dopo le primissime puntate con Costantino Della Gherardesca in giro per le case degli italiani, il nuovo programma della Rai targato Stand by me si adatta alle regole per il Coronavirus e propone ai telespettatori una nuova versione intitolata Resta a casa e vinci. Ma come funziona? Quali sono le novità pensate per questa edizione estiva del quiz?

Apri e vinci torna su Rai 2 con 35 nuove puntate condotte Costantino Della Gherardesca: orario di messa in onda e come funziona il gioco

Con tanto di nuova denominazione più “casalinga”, la formula anti-Covid di Apri e vinci con Costantino Della Gherardesca si prepara a debuttare nel pomeriggio di Rai 2 con ben 35 nuove puntate.

La prima puntata andrà in onda lunedì 6 luglio 2020 e, salvo eventuali allungamenti nella programmazione di rete, il divertente programma proseguirà sul piccolo schermo fino alla data di venerdì 21 agosto.

L’orario di inizio in tv e in live streaming su RaiPlay corrisponde alle ore 14.00, ma si sa che, per i palinsesti televisivi, soprattutto quando c’è di mezzo un virus, rispettare gli orari stabiliti in partenza non sempre risulta così facile.

Conduttore dei nuovi appuntamenti, ancora una volta il simpatico “Costa”, che per le norme anti – contagio è in studio da solo e si confronta a distanza con due famiglie selezionate per sfidarsi tra di loro.

Il meccanismo del gioco prevede una serie di domande a cui rispondere. La famiglia col punteggio più basso viene eliminata mentre l’altra, rispondendo al quesito finale del Porcellino, il pupazzo – valletto del conduttore, può provare a vincere 2.500 euro.

Apri e vinci: la novità è La Ruota degli Esperti con Elsa Fornero, Marco Carta e tanti altri vip nel cast

Nella terza edizione di Apri e vinci, di cui l’autore tv Giona Peduzzi è il capo del progetto, gli spettatori di Rai 2 assistono anche ad una simpatica novità per il quiz basato sul format Cash at your door.

La novità è La Ruota degli Esperti, una sorta di super cast al quale partecipano diversi vip, convocati in trasmissione in qualità di soggetti noti “preparati” in specifiche materie. Tra questi, anche Elsa Fornero (per la politica) e Marco Carta (per Sanremo).

Tra i “famosi”, anche Gabriele Corsi (Cartoni Animati), Lory Del Santo (Cinema), Carmen Di Pietro (Letteratura), Vera Gemma (Seduzione), Giancarlo Magalli (Storia della Tv), Enzo Miccio (Galateo), Nicole Rossi (Slang Giovanile) e Federico Russo (Calcio).

continua a leggere sul sito di riferimento